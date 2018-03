Nuove funzionalità per l'alert system di Sarzana

Il Sindaco e l'assessore Baudone: “Invitiamo tutti i cittadini che ancora non sono raggiunti dalle telefonate, ad iscriversi al servizio”.

Sarzana - Val di Magra - Testato con successo anche nei giorni scorsi in occasione di nevicata e chiusura delle scuole, ora viene implementato con nuove funzionalità il servizio Alert System, attivo nel comune di Sarzana dallo scorso dicembre. Le telefonate di emergenza inviate ai cittadini dall'amministrazione comunale, infatti, sono identificate con il numero 0187.018400.

E' stata attivata, e sarà disponibile nei prossimi giorni, anche la funzionalità del risponditore automatico che consentirà ai cittadini, richiamando questo numero, di ascoltare l'ultimo messaggio registrato.

“Il servizio ci permette di raggiungere in maniera capillare la cittadinanza – spiegano il sindaco Alessio Cavarra e l’assessore Massimo Baudone - e questa nuova funzionalità consente a chi riceve la chiamata di riconoscere immediatamente il numero collegandolo ad una comunicazione urgente e di servizio. Invitiamo inoltre i cittadini che ancora non sono raggiunti dal sistema ad iscriversi al più presto”.



“Attualmente – continua l'assessore alla Protezione civile Massimo Baudone – il servizio include tutti i numeri di rete fissa di coloro che non sono iscritti al registro delle opposizioni. C'è comunque la possibilità di iscrivere altri numeri fissi, non presenti in elenco o il numero di cellulare. E' disponibile anche la App gratuita AlertSystem da scaricare sullo smartphone”.

L'iscrizione al servizio può essere effettuata direttamente dall'homepage del sito web del comune di Sarzana, alla voce Iscrizione al Servizio Alert System oppure, per chi fosse impossibilitato, recandosi presso l'Urp del comune.