Nuove autorizzazioni Ncc, il Comune ha incontrato le associazioni

Sarzana - Val di Magra - Dopo le perplessità espresse nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria in merito alle nuove autorizzazioni per attività di noleggio con conducente che saranno assegnate dal Comune di Sarzana (QUI), oggi l'assessore al commercio Italiani si è confrontato in modalità telematica con i rappresentanti della categoria.



“Le associazioni - ha dichiarato al termine - ci hanno chiesto di verificare l’opportunità di collaborare con le attività esistenti anche alla luce dei fondi messi a disposizione del trasporto pubblico locale da parte dello Stato. In provincia ci sono circa 45 aziende che soffrono profondamente a causa della mancanza di turismo. Come Comune abbiamo deliberato le linee di indirizzo per procedere, quando sarà possibile, alla concessione di nuove autorizzazioni che a Sarzana mancano perché ad oggi non sono mai state rilasciate. E' stata l'occasione - ha aggiunto - per trattare un tema che non era mai stato affrontato prima. Sono molto soddisfatto dell'incontro con le associazioni e con i rappresentanti delle attività di noleggio con conducente: valuteremo sicuramente le richieste emerse e anche la possibilità e l’opportunità di utilizzare al meglio i fondi pubblici”.