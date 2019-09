Nuova sede per la Protezione civile di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Sarà a disposizione ai primi di ottobre il numero mezzo 4x4 acquistato dal Comune di Castelnuovo Magra per essere utilizzato dalla locale Protezione Civile. Ieri intanto si conclusa la due giorni promossa dall'Amministrazione che ha visto la presentazione del nuovo piano recentemente approvato dal Consiglio Comunale e l'inaugurazione, alla presenza dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone e del consigliere Juri Michelucci, della nuova sede che sarà a disposizione dei volontari.



“Negli ultimi mesi l'impegno in materia è stato importante – sottolinea il sindaco Montebello – è stato aggiornato il piano, abbiamo messo a disposizione una nuova sede e a breve arriverà un nuovo mezzo. Non si tratta di interventi isolati ma di un vero e proprio percorso, fatto anche di investimenti, che abbiamo portato avanti su un tema rilevante, per questo ringrazio tutte le persone che hanno lavorato al nuovo piano e a questa inaugurazione”.



Il documento, che contiene anche le norme comportamentali per i cittadini in caso di emergenza, è stato seguito passo passo dal consigliere comunale con delega alla protezione civile Loris Pietrobono e realizzato da Marina Ricci, comandante della Polizia Municipale, il geometra Maurizio Ricci e il responsabile dei volontari Ofelio Scintu. “E' stato un ottimo lavoro di squadra – conclude Montebello – che ci permette di fare un salto in avanti nell'organizzazione per le gestione delle emergenze visto che il piano contiene anche le più recenti indicazioni ministeriali. Speriamo che altri cittadino vogliano unirsi ai volontari e dare il proprio aiuto in caso di necessità”.

Nel suo intervento Giampedrone ha invece sottolineato l'importanza di avere comuni con piani aggiornati e cittadini informati e preparati in caso di emergenze.