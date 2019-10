Nuova sede per l'Accademia Bianchi, un presidio culturale in piazza Jurgens

Sarzana - Val di Magra - Non solo un luogo di formazione culturale ma anche un presidio in una zona che negli ultimi tempi è finita troppo spesso al centro della cronaca. Ha anche questa funzione la nuova sede dell'Accademia Musicale “Bianchi” inaugurata oggi in piazza Jurgens a Sarzana, nello stabile che per anni aveva ospitato il liceo linguistico e che da oggi ospita l'attività della casa della musica dell'associazione che da più di trent'anni forma artisti e musicisti.

Un luogo finalmente rinnovato che offrirà oltre ai corsi anche aperitivi musicali, concerti, eventi, convegni e masterclass rendendo più viva la piazza sulla quale si affaccia anche la stazione ferroviaria. Una presenza sottolineata anche nella lettera che il sindaco Ponzanelli ha inviato alla presidente Stefania Nardi, complimentandosi per il coraggio e la lungimiranza dimostrati nell'intraprendere questa nuova avventura “in una sede bellissima in una zona riconosciuta oggi come difficile della città. Spezzo – ha scritto – è proprio da un ripensamento in chiave culturale dei quartieri più difficili che può nascere un loro rilancio urbanistico e sociale”.



Concetti ribaditi anche dall'assessore Campi e dal presidente del consiglio comunale Rampi che hanno preso parte all'inaugurazione insieme al vicepresidente della Provincia Francesco Ponzanelli. Dopo le dichiarazioni di rito la serata è proseguita inevitabilmente sulle note musicali che saranno “padrone di casa” nella palazzina e nella piazza.