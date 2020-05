Nuova scuola Santo Stefano, un primo lotto funzionale anche alla primaria

Sarzana - Val di Magra - L'ambizioso progetto del nuovo polo scolastico di Santo Stefano Magra, in località Madonnetta, partirà da un primo lotto di valore pari a circa un ottavo di quello complessivo. I fatti: a inizio mese la Regione Liguria ha comunicato all'amministrazione santostefanese che il progetto (arrivato al livello definitivo), nella graduatoria 2019 relativa all'ottenimento dei fondi messi a disposizione dal Miur, può ricevere circa 157mila euro. Un contributo certo piccolo rispetto all'importo stimato totale dell'opera – 4 milioni -, ma che Palazzo civico ha ritenuto di accettare immaginando di usarli per cofinanziare, assieme a poco più di 400mila euro di risorse comunali, un primo lotto di lavori. Questo sarà parte integrante del futuro nuovo polo, ma anche, prima, funzionale all'esistente scuola elementare della Madonnetta, recentemente interessata da un intervento di adeguamento sismico e riqualificazione energetica, “aumentando la dotazione di spazi della scuola per uso didattico e motorio o per uno spazio mensa, secondo le esigenze della scuola - si legge nella delibera -. La funzionalità di questo intervento comporta anche sistemazioni delle aree esterne già contemplate nel progetto complessivo. Il primo lotto seppur di ridotte dimensioni troverà quindi una perfetta aderenza al successivo completamento dell'intero complesso senza necessità di adeguamenti”. Ok quindi al frazionamento in due lotti – il progetto è stato rapidamente modificato in questo senso - e all'accettazione dei 157mila euro.



Il tasto della nuova scuola è stato toccato dalla sindaca Paola Sisti anche nell'ultimo consiglio comunale: “Se non avessimo buttato il cuore oltre l'ostacolo non avremmo mai avuto il coraggio di pensare a questo plesso, per il cofinanziamento del quale abbiamo deciso di cedere parte delle quote di Svar. L'anno scorso eravamo tra i primi in graduatoria, invece quest'anno ci è passata avanti Sarzana. Non perché abbia un progetto migliore – noi siamo già al livello definitivo – ma perché ha potuto mettere sul tavolo una compartecipazione maggiore. In ogni caso non voglio fare polemica, sono contenta se anche altri riescono ad avere scuole nuove e belle”.