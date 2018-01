Nuova rotatoria e nuova attività commerciale sulla Variante Cisa

Sarzana - Val di Magra - Una nuova rotatoria in un tratto molto trafficato e una nuova attività commerciale in un capannone già esistente. È quanto produrrà – se approvata – la pratica che approderà in consiglio comunale lunedì pomeriggio e che prevede una variante al Prg per la “Riqualificazione e recupero funzionale di un fabbricato commerciale esistente con la realizzazione di parcheggi e rotatoria stradale fra via Variante Cisa e Via Pecorina”.



Un'ipotesi contro la quale si scaglia nettamente il consigliere comunale e candidato sindaco di Sarzana in movimento Valter Chiappini: “Si tratta di 1.500 metri di commerciale – afferma - sulla cui destinazione non si sa ancora nulla, con un centinaio di parcheggi pertinenziali da concedere con una variante al PRG scaduto. L'ennesima che prevede il passaggio da area verde - questa volta sportiva - a parcheggio in cambio di un angolo di verde pubblico e di una grande rotatoria all'incrocio fra via Paganino, variante Aurelia e via Pecorina, con la modifica delle uscite sulla variante e le entrate in città nel tratto fra il calcandola e il ponte di via Muccini”.



“Senza entrare nel merito dell'operazione – aggiunge il consigliere - rimaniamo ancora una volta colpiti da come Sindaco & Co. continuino a prendere in giro i cittadini. Non ci siamo sognati che, come nella precedente campagna elettorale, in quella già avviata con la sua ricandidatura, una delle promesse di Cavarra sia "stop alla grande distribuzione". Un po' più di onestà non guasterebbe nel dire che non appena qualcuno proponga l'utilizzo di un grande immobile, già esistente o previsto dal vecchio PRG, per nuove aperture commerciali i permessi fioccano alla faccia del rilancio del commercio in centro. Pinocchio era un dilettante”.



Diversa l'opinione dello stesso primo cittadino e dell'assessore all'urbanistica Baudone che in merito spiegano a CdS: “Si tratta di un capannone già esistente che verrà riqualificato. Chi effettuerà i lavori provvederà anche a realizzare una rotatoria in un tratto molto trafficato nel quale spesso si sono verificati incidenti. Un'opera fra l'altro spesso richiesta anche dai cittadini e di cui si parla da molto tempo”.