Nuova delega per Baroni, Guerrera dirigente ad interim

Ponzanelli 'cede' le società partecipate all'assessore. Con il pensionamento di Rossi il segretario ne eredita le mansioni fino a fine anno, in attesa di nuove assunzioni.

Sarzana - Val di Magra - Con il decreto sindacale firmato questa mattina da Cristina Ponzanelli, sono cambiate alcune funzioni dirigenziali all'interno della macchina comunale sarzanese. Questo è dovuto al pensionamento, a partire proprio da oggi, di Patrizia Rossi dirigente dell'Area 2 Servizi Esterni che ricopriva anche il ruolo di vice segretario e da ottobre aveva ad interim l'Area 3 Servizi al Territorio. Il sindaco ha quindi attribuito, sempre ad interim, fino 31 dicembre al segretario generale Luigi Guerrera le funzioni dell'Area 2 Servizi Esterni e Area 3 Servizi al Territorio, mentre la carica di vice segretario generale va alla dottoressa Valentina Chiavacci.



Così come previsto dalla recente approvazione del Dup (documento unico di programmazione) la struttura comunale tornerà ad avere un dirigente per ogni ambito nei prossimi mesi visto che il documento indica per il 2019 un fabbisogno occupazionale così suddiviso: un dirigente di ruolo per l'area 2 e uno per l'area 3, un agente di Polizia Locale e altri due part time e infine un elettricista part time per l'area lavori pubblici.



Nella giornata di ieri Ponzanelli ha inoltre modificato la titolarità della delega delle “società partecipate” che passa dallo stesso sindaco all'assessore Daniele Baroni andando così ad aggiungersi a quelle a bilancio, patrimonio e demanio e personale già in carico al professore.