Nuova assunzione per il Comune di Sarzana, ma a partire da giugno

Sarzana - Val di Magra - Con la determina odierna il Comune di Sarzana ha concluso l'iter per la copertura di una figura professionale con profilo di istruttore amministrativo “categoria C” da assegnare all'area “servizi istituzionali amministrativi e alla persona”. Si tratta di Federica Vangeli, unica ad aver partecipato alla selezione e in possesso di tutti i requisiti valutati dalla commissione composta dal dirigente Guerrera, la responsabile del servizio Rovetti e dal dipendente del servizio Bosco.

La nuova assunta a tempo pieno e indeterminato è attualmente dipendente del Comune di Carrara e, come riporta la determina, Palazzo Roderio ha scelto di “demandare la decorrenza del trasferimento dal primo giugno 2021, salvo diverso accordo tra le amministrazioni”.