Novità su rifiuti e mercato per il 2019 di Sarzana

L'assessore Italiani: "Isole zonali in arrivo e nasceranno i Civ".

Sarzana - Val di Magra - Il 2019 per Sarzana "sarà un anno di riforme strutturali per il commercio, con la modifica dei regolamenti di base: dehors, suolo pubblico, mercati, piano del commercio, nascita dei CIV (Centri integrati di via, ndr). Sarà l' anno delle isole zonali, che consentiranno il conferimento dei rifiuti con tessera in qualsiasi momento della giornata; e saranno il primo passo verso la tariffa puntuale, che premierà la raccolta differenziata". Ad annunciarlo via Facebook l'assessore al Commercio Roberto Italiani.

"Sarà l'anno in cui l'attività turistica avrà finalmente uno sviluppo strutturato; arriveranno i crocieristi, i tour operators, avremo una promozione turistica vera con un portale dedicato e sinergia con l'agenzia regionale per lo sviluppo del turismo.

Al nuovo anno ed a tutti gli operatori economici della città chiedo che si continui con la fattiva collaborazione e fiducia reciproca che hanno consentito alla nostra città finalmente di avere un Natale con la giusta atmosfera, e che consentiranno il conseguimento di molti altri risultati positivi", ha concluso l'assessore, esponente di Sarzana popolare.