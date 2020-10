Nove chilometri di ciclopedonale grazie a Parco e "Intense"

Sarzana - Val di Magra - Il Parco di Montemarcello-Magra-Vara ha partecipato con altri quattordici partner delle regioni del PACA, Liguria, Toscana, Corsica e Sardegna alla promozione del turismo che fa uso della viabilità dolce (a piedi, in bici ed in nave) ed al relativo potenziamento delle infrastrutture in questa area geografica attraverso il programma UE di cooperazione Italia Francia Marittimo, progetto INTENSE Itinerari Turistici Sostenibili (budget totale di 5.100.000 euro di cui 4.335.000 di fondo FESR).



L'ente, nei comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra, Santo Stefano Magra e Luni, ha realizzato interventi di diversa natura per circa 365.000 euro ed estesi su 9 km: dalla realizzazione di nuovi tratti di ciclopedonale, ad attraversamenti ciclo-pedonali, al posizionamento di colonnine per ricarica di bici elettriche, fino alla manutenzione di tratti preesistenti. Tali interventi hanno avuto l’obiettivo di facilitare la connessione ciclopedonale tra REL (Rete Escursionistica Ligure), RCL (Rete Ciclabile Ligure), Via Francigena e Regione Toscana. Durante il progetto si sono tenuti anche eventi di coinvolgimento dei cittadini, è stata realizzata una mappa turistica del percorso ed un filmato presentato oggi dal titolo “Ciclopedonale tra Liguria e Toscana”.



Da sempre il Parco crede nella promozione attiva di un turismo lento, che cerca un’armonia ed un rapporto con il territorio dove si sviluppa e lavora quindi con la Regione Liguria e gli Enti locali alla valorizzazione e al potenziamento della rete sentieristica locale evidenziando le connessioni tra rete escursionistica e ciclabile e le specifiche emergenze culturali e naturalistiche del levante ligure. In questa ottica, proprio in questi mesi, con i comuni di Arcola, Lerici ed Ameglia, ha proposto alla Regione Liguria di lavorare ad un progetto complementare a quello di INTENSE ricercando specifici investimenti per una importante pista ciclabile sul lato destro del Fiume Magra tra Romito e la foce del fiume.