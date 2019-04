Non solo sport ma anche tutela dei sentieri, nasce "Trail Ameglia"

Sarzana - Val di Magra - Si è costituita nei giorni scorsi l’Associazione Sportiva Dilettantistica TRAIL AMEGLIA. La riunione ha visto la partecipazione di una ventina di soci fondatori che condividono la passione per le camminate e/o le corse su sentieri, principalmente nel nostro territorio. Questa passione ha spinto i soci fondatori a costituire un’associazione che abbia non solo finalità prettamente sportive, quali l’organizzazione di manifestazioni sportive o di squadre sportive per la partecipazione a manifestazioni, gare, concorsi e campionati, ma anche (e soprattutto) di organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e proporre iniziative e progetti di miglioramento, incremento e valorizzazione della rete sentieristica amegliese agli enti preposti.



"Insomma - dicono i promotori - si tratta di un’associazione che vuole promuovere ed incentivare la frequentazione dei nostri sentieri e più in generale del nostro territorio. Camminare fa bene al fisico e alla mente, camminare in un ambiente naturale, godendo di incredibili panorami fa ancora meglio. Crediamo inoltre che i sentieri siano un volano turistico fino ad oggi sottovalutato. La rete sentieristica va ulteriormente incrementata, migliorata, attrezzata, promossa e mantenuta. Noi vogliamo essere da stimolo agli Enti, ma in un’ottica di fattiva collaborazione e soprattutto vorremmo che sempre più gente frequentasse i nostri sentieri e conoscesse la storia e i segreti che il nostro territorio nasconde per divulgarli il più possibile".



L’assemblea costituente ha quindi eletto il consiglio direttivo che risulta composto da:

Alessandro Lazzarini – Presidente -

Andrea Cecchini – Vice Presidente -

Rosario Torre – Tesoriere -

Donato Cicolani – Segretario -

Nicola Veschi, Consigliere

Elia Alberti, Consigliere

Daniele Baria, Consigliere.



Chiunque fosse interessato a partecipare potrà contattarci tramite facebook alla pagina trail running Ameglia