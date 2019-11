Non solo argini, residenti di Battifollo chiedono anche asfaltature e decoro

Sarzana - Val di Magra - Si chiuderà il 24 dicembre la prima procedura per le arginature del Magra a Battifollo che includerà tutto il tratto sarzanese andando così a proteggere attività e abitazioni che al momento sono scoperte. Lo hanno confermato ieri sera il sindaco Ponzanelli e i suoi assessori che nel centro sociale del quartiere – questa volta non c'è stata nessuna polemica sulla sua gestione – hanno incontrato i cittadini proseguendo il tour che era iniziato da San Lazzaro con l'obiettivo di raccogliere istanze e necessità dei residenti delle varie zone della città.



Segnalazioni che sono giunte puntualmente anche in questa occasione, spaziando dalla richiesta di rallentatori in via Emiliana, a nuove asfaltature in tratti dove si transita a fatica, dalla riapertura della passerella che collega via Emiliana a via del Murello (chiusa dalla caduta del traliccio ferroviario) fino allo sfalcio dell'erba e a maggiori controlli sull'abbandono di spazzatura, non solo a ridosso del fiume. Sollecitato inoltre anche un maggior coordinamento con il limitrofo Comune di Arcola che 'attraversa' anche terreni, strade e abitazioni.



“Potremo fare un cronoprogramma solo quando il progetto sarà approvato – ha sottolineato il sindaco in merito alle arginature – di questo intervento si parla da quando avevo tre anni ma noi stiamo andando avanti passo dopo passo. La valutazione di impatto ambientale è partita il 24 dicembre 2018 e un anno esatto dopo si terrà la conferenza dei servizi”. Insieme al Comune di Sarzana ci saranno anche quello di Arcola, Salt, Regione, difesa del suolo, Ferrovie e Ministero dell'Interno.

“Dispiace che sulle arginature la Regione ci abbia lasciati per ultimi – ha osservato il consigliere comunale di Italia Viva, e residente del quartiere, Umberto Raschi – speriamo che l'Amministrazione monitori costantemente l'iter perché la sicurezza dei cittadini è una priorità e ci sono persone che hanno vissuto situazioni molto difficili”. “Prima di dire che la Regione lascia indietro Sarzana – ha prontamente replicato Ponzanelli – è bene verificare perché questi progetti altrove sono passati prima e qui invece l'iter si è così allungato. Il progetto precedente era deficitario e quegli errori hanno determinato dei ritardi. La sicurezza dei residenti è fondamentale”.



Sul fronte della sicurezza invece l'assessore Torri (presenti anche Campi, Luca Ponzanelli, Avidano, Precetti e Spilamberti per la maggioranza) ha illustrato i punti nevralgici nei quali verranno installate le nuove telecamere. In via di risoluzione infine la problematica segnalata dagli abitanti nei pressi del tratto autostradale per i quali il sindaco è riuscita ad ottenere un intervento risolutivo da Salt.