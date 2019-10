Noleggio gratuito di stoviglie di plastica, quando la festa è green

Sarzana - Val di Magra - Bimbili, organizzazione no profit dedicata all'infanzia, ha dato il via all'interessante progetto 'Stoviglioteca'. "Se fai una festa- spiegano - ti offriamo il noleggio gratuito del set di stoviglie riutilizzabili per evitare il consumo di plastica usa e getta. Il funzionamento è semplice - lo ritiri, lo usi, lo lavi e lo restituisci. Il set contiene 36 bicchieri, 36 posate e 48 piatti ed è fatto di materiale atossico e lavabile in lavastoviglie". Il noleggio è gratuito. Per disponibilità e prenotazioni 3297125605. Un'idea amica dell'ambiente e di grande concretezza.