Niente bando, il Comune gestirà le spiagge libere

Delibera di giunta chiude il discorso sui 350metri di litorale sui quali saranno garantite pulizia e salvataggio dall'8 giugno al 30 settembre.

Sarzana - Val di Magra - Sarà direttamente il Comune di Sarznaa a gestire il servizio di vigilanza, salvataggio e pulizia nei circa 350 metri di spiaggia libera di Marinalla che vanno dalla struttura balneare “Associazione sport natura” al “Bagno Roma”. Niente bando per l'assegnazione delle spiagge dunque, ma indicazioni precise al dirigente del Demanio marittimo il quale sulla base di quanto contenuto nella delibera di giunta approvata due giorni fa, dovrà affidare i servizi minimi per i bagnanti.



Sulle spiagge libere saranno infatti garantiti: servizio di vigilanza e salvataggio in mare, pulizia e riduzione dell'impatto ambientale con l'installazione di due isole ecologiche per la raccolta differenziata e relativo monitoraggio. Inoltre saranno messe in atto campagna di sensibilizzazione ambientale con almeno due iniziative rivolte ai bambini su tutela dell'ambiente marino-costiero e fonti di inquinamento marino, mentre saranno poste in essere anche azioni di tutela delle pari opportunità e delle disabilità con la fornitura di due passerelle in legno e sedie “job” per il trasporto in acqua. Per il momento non sono previsti per la somministrazione di cibi e bevande né servizi igienici.



Un percorso (condiviso con tutti gli enti preposti) che per il Comune costerà una spesa di circa 36mila euro necessari per il personale che si occuperà di vigilanza, salvataggio e pulizia (e per tutte le altre necessità) nel periodo complessivo dall'8 giugno al 30 settembre. Tagliati fuori dunque i titolari dei bagni Maestrale, Grecale e Capannina che per anni avevano gestito quel tratto di litorale.