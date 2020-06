Nessun grado di parentela fra Emilio e Corrado Iacopi

Sarzana - Val di Magra - In merito a quanto riportato nell'articolo Pd sarzanese: "Dimissioni di Iacopi tardive, vicenda Marinella Beach inquietante" e contenuto nel comunicato ricevuto dalla nostra redazione si rettifica il presunto grado di parentela fra Emilio Iacopi e Corrado Iacopi. In proposito l'ex consigliere della Lega precisa quanto segue: “Non siamo fratelli e non siamo legati da alcuna parentela”.



Gli autori del comunicato stampa Castagna, Lorenzini e Ricci chiariscono invece: "Il riferimento al rapporto di parentela (fratelli) indicato nel comunicato tra Iacopi Emilio e Corrado è un mero errore materiale".