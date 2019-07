Nell'Olimpo della pizza, passi da gigante per le Officine del cibo

Sarzana - Val di Magra - La pizzeria 'I Masanielli' di Francesco Martucci, locale di Caserta, strappa ai colleghi campani di 'Pepe in grani', ora secondi, il primo posto della guida online Top Pizza, giunta alla terza edizione. Bronzo a '50 Kalò' di Napoli. Le pizzerie sono state recensite da cento ispettori anonimi con il contributo di venti esperti nazionali. I parametri? Qualità del prodotto, servizio di sala, carta dei vini e delle birre, ricerca gastronomica, ambiente. La guida ha preso il via lo scorso anno per iniziativa di Luciano Pignataro, caposervizio al Mattino di Napoli (sulle cui colonne si occupa di gastronomia e scrive la rubrica di vino più antica d'Italia su un quotidiano), di Barbara Guerra, maestra assaggiatrice di formaggi e contributor della guida del Touring club, e di Albert Sapere, sommelier di lungo corso, maestro assaggiatore di formaggi ed assaggiatore d’olio.



Sorprese positive sul fronte spezzino: 'Le Officine del cibo' di Sarzana, infatti, guadagnano un 'forno' (le stellette delle pizzerie) – passando da tre a quattro, su un massimo di cinque – risalendo una classifica che l'anno scorso vedeva il locale di Battifollo assestarsi su un 126° posto comunque niente male. Ma adesso la graduatoria parla ben altra lingua e dice 35ma piazza, cioè pendici dell'Olimpo del gusto. Insomma, le pizzerie in stile napoletano di Giuseppe Messina hanno stregato i critici di TopPizza, che parlano di “un'esperienza a tutto fondo che appaga i sensi”, caratterizzata da una proposta “variegata, prevalentemente indirizzata verso il classico rielaborato. Lodevole l'utilizzo di materie prime di assoluta qualità, prestando attenzione a presidi e prodotti certificati”. L'ingresso nelle prime 50 pizzerie ha fatto scattare l'invito dei ragazzi delle Officine al Teatro Mercadante di Napoli, dove l'altra sera si sono tenute le premiazioni. Grande emozione sul palco per Giacomo Devoto e Giuseppe Messina.



Perde qualche posizione – dalla 109ma alla 132ma, ma resta saldamente nei primi 150, la pizzeria 'Margherita e le sue sorelle' di Via Montalbano, sulle alture del capoluogo. Tre forni, lodi alle pizze (“da non mancare la Pomodori del Piennolo e pancetta di San Benedetto, delizia di contaminazione ligure – campana”) e plauso a “la buona proposta di vini, l'attenta ricerca di birre, soprattutto artigianali, e una carta dei dolci sempre intrigante”, elementi che “offrono quel valore aggiunto che rende questo luogo speciale e ricco di suggestione”.