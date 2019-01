Nel teatro di Luni si lavora per ridurre l'impatto delle tubature

E' iniziato l'intervento finanziato dal Mibact ed eseguito dal Canale Lunense.

Sarzana - Val di Magra - Nell'area del teatro romano di Luni sono iniziati questa mattina i lavori per l'interramento di alcune tubazioni perimetrali che ridurranno l'impatto visivo ai visitatori del sito archeologico. L'intervento, della durata di una decina di giorni, è stato finanziato con circa ventimila euro dal Mibact e sarà eseguito dal Canale Lunense, la cui attività prosegue ininterrottamente in attesa dell'insediamento del nuovo consiglio.

I lavori sono stati preceduti dal sopralluogo dell'Università di Pisa che ha svolto rilevamenti georadar per verificare la presenza di eventuali reperti. Per l'escavazione verrà comunque utilizzata una particolare benna modificata e studiata per effettuare scavi archeologici.