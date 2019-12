Sarzana - Val di Magra - È entrata in vigore questa mattina e sarà valida fino al prossimo 7 gennaio la disciplina della circolazione stradale in piazza Martiri disposta dal comandante della Polizia Locale di Sarzana Franzini alla luce della comunicazione della direzione lavori del cantiere che ha ordinato "la restituzione di una parte di cantiere da destinarsi a parcheggio pubblico per un tempo determinato".

Per tutto il periodo natalizio dunque saranno istituiti 18 stalli di sosta auto, di cui dieci a regolamentazione oraria (massimo 30 minuti) e "l'ingresso all'area di sosta da Viale della Pace indi via Gori ed uscita in regime di senso unico su via Muccini con obbligo di arresto allo stop per dare la precedenza e obbligo di svolta a destra".