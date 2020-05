Nel centro storico di Sarzana torna attiva la Ztl anche nella fascia serale

era stata aperta per il take away

era stata aperta per il take away

Sarzana - Val di Magra - A partire da domani, mercoledì 20 maggio, viene ripristinato l'orario di vigenza della Ztl all'interno del centro storico di Sarzana. Come disposto dall'ordinanza siglata ieri dal comandante della Polizia Locale Franzini infatti i varchi saranno nuovamente attivi dalle ore 14.00 alle ore 6.00. Viene quindi chiusa la 'finestra' aperta dall'ordinanza della Giunta del 30 aprile che permetteva l'accesso anche fra le 19 e le 21.30 per consentire “l'acquisto per asporto presso le attività di ristorazione per il periodo di vigenza dei provvedimenti in essere contro la diffusione del Coronavirus”.