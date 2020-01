Nel 2019 la mensa Caritas di Sarzana ha fornito oltre ventimila pasti

Sarzana - Val di Magra - Esiste da oltre 25 anni nel cuore pulsante di Sarzana una cittadella della carità, un luogo di accoglienza e solidarietà gestito da Caritas diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, quotidianamente al fianco di persone e famiglie in difficoltà.

La ‘cittadella’, situata nel complesso storico di via Mazzini 78, riunisce i numerosi servizi che Caritas ha messo in campo negli anni a Sarzana, come la mensa ‘Ristoro gli amici’, che ogni giorno tra pranzo e a cena accoglie mediamente circa 80 persone, per un totale di oltre 20 mila pasti serviti nel corso del 2019, con circa 150 nuovi accessi.



Oltre alla mensa, inaugurata il 15 dicembre del 2003, Caritas Sarzana ha un vero e proprio sportello sulla strada, il Centro d’ascolto, aperto a tutti e pronto ad accogliere le richieste più svariate: durante il 2019 sono stati circa 2000 gli accessi al servizio. Il Centro d’ascolto è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

"Accompagniamo nella difficoltà consapevoli di non poter risolvere ogni tipo di problema, ci impegniamo ad accogliere, ascoltare, condividere e progettare nel rispetto della dignità della persona’’, spiega il responsabile della struttura, il Dott. Giancarlo Mione, che offre anche un servizio di assistenza sanitaria gratuita.



Tre giorni a settimana è inoltre attivo presso la cittadella della carità, anche il servizio doccia, organizzato su prenotazione da effettuare presso il Centro di ascolto, che prevede la fornitura dei prodotti per l’igiene personale e il cambio biancheria.

"Grazie alla solidarietà di Sarzana, al sostegno di decine di negozianti della piccola e grande distribuzione che ci donano i loro prodotti", continua il responsabile della struttura insieme a Fiorella Mione Del Monte, "abbiamo potuto realizzare anche un piccolo punto per la distribuzione quotidiana di alimenti che sostiene circa 40 famiglie. Ci teniamo a ringraziare profondamente tutti quelli che ci sostengono, oltre ai commercianti, anche le scuole, le parrocchie e tutti i nostri volontari’’.



Attivo presso il centro anche un servizio per la distribuzione di vestiario. A pochi passi dalla cittadella della carità, situato in via Castruccio, e’ operativo dal 2018 anche l’Emporio della Solidarietà, il primo supermercato solidale della nostra provincia che permette alle famiglie in temporanea difficoltà economica di fare la spesa gratuitamente. L’Emporio, un servizio di Caritas Diocesana della Spezia, gestito dalla Piccola Matita Onlus e sostenuto dalla Fondazione Carispezia insieme ai Distretti sociosanitari provinciali e alla Società della Salute della Lunigiana, è presenta dal 2013 anche alla Spezia, in via Gramsci 276.



Da pochi mesi, è inoltre disponibile un servizio per le famiglie: uno spazio dedicato al sostegno scolastico gestito in orario pomeridiano dai numerosi volontari che rendono realizzabile questa come tutte le altre attività di Caritas messe in campo nella provincia di La Spezia.



Per mettersi in contatto con Caritas Sarzana inviare una mail a gcmione@yahoo.it - cdasarzana@caritasdiocesana.it o telefonare allo 0187-610509 e 3333001322 (Fiorella Mione Del Monte).