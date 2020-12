Nel 2016 Sarzana conferì a Lidia Menapace l'onorificenza del "XXI Luglio"

Sarzana - Val di Magra - “Tra innumerevoli interventi nati da una vita intensamente votata alla società, ricordiamo con affetto la sua partecipazione alla camminata sui sentieri partigiani”. Anpi Sarzana con un tweet oggi ha così reso omaggio a Lidia Menapace, ex staffetta partigiana e senatrice della Repubblica mancata all'età di 96, la maggior parte dei quali spesi a raccontare la Resistenza e i valori della Costituzione.

Un impegno più volte profuso anche sul nostro territorio, non solo prendendo parte alla già citata manifestazione del 25 Aprile ma anche come ospite di varie iniziative, comprese quelle di Archivi della Resistenza e di Rifondazione a Falconara. Nel 2016 fu invece il Comune di Sarzana a renderle omaggio conferendole l'onorificenza civica “XXI Luglio 1921” (QUI) proprio per l'importante ruolo avuto durante la lotta di Liberazione e nella promozione dei valori costituzionali.