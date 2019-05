Nasce la “Comunità Slow Food” dei produttori della Val di Magra

Sarzana - Val di Magra - Nasce a Sarzana la Comunità Slow Food dei produttori agricoli della Val di Magra, una delle prime della Liguria.

La comunità di fatto si era già concretizzata e realizzata con scopi ed obiettivi comuni oltre nove anni fa, attorno al progetto Slow food Mercati della terra patrocinato dalla locale condotta di Sarzana.

Il mercato che si tiene ogni sabato mattina in piazza S.Giorgio a Sarzana è centro di divulgazione della filosofia Slow Food, propone prodotti di prossimità, selezionati e controllati con stretti criteri di qualità, il progetto in questi anni ha generato degli effetti positivi sul territorio e sugli abitanti, offrendo da un lato prodotti buoni e sani ad un prezzo giusto e dall’altro la possibilità di mantenere in vita piccole realtà produttive.

La comunità ha come obiettivo principale sostenere il mercato, diventato ormai appuntamento fisso per molti sarzanesi e non e che ospita dai 25 ai 30 produttori che provengono dalla Valle del magra e dalla lunigiana, portando ortaggi, frutta di stagione, pane, formaggi a latte crudo, miele, vino e olio; sono presenti anche delle specialità del territorio come il testarolo pontremolese o la marocca di Casola, presidi Slow Food.

Per maggiori informazioni: comunicazioni@sarzanaslowfood.it