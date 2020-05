Movida sarzanese, Ponzanelli richiama tutti: "Ragazzi così non va"

Sarzana - Val di Magra - Responsabilità e buonsenso. È ciò che chiede il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ai tantissimi giovani che in particolare nelle ultime due serate hanno affollato piazza Garibaldi e i locali e luoghi del centro storico,

“Ragazzi così non va – ha sottolineato il sindaco - abbiamo riconquistato insieme tante libertà, ma tra queste certamente non c’è quella di comportarci da stupidi. Finalmente possiamo tornare a vivere Sarzana e tutti i suoi locali, fare una passeggiata la sera e incontrare gli amici ma dobbiamo farlo rispettando tutte le prescrizioni necessarie”.



“Vivere le nostre serate in sicurezza – ha aggiunto - e rispettare le distanze non è necessario perché ve lo dicono il Sindaco, il Prefetto o il Ministro o ancora perché siete richiamati a farlo dalle Forze dell’Ordine, ma perché serve a proteggere voi stessi e insieme a voi tutta la nostra cittadinanza. Il rischio è di tornare a vivere un incubo da cui siamo usciti insieme e che dobbiamo tenere distante insieme. Grazie a tutte le Forze dell’Ordine per il loro supporto durante tutta la serata di ieri, ma dobbiamo essere chiari tra noi e dirci che così ancora non va: i controlli saranno sempre più e sempre più severi, per proteggere tutti”.



“Ognuno di noi è parte essenziale di questa battaglia – ha concluso - senza nessuna distinzione generazionale, lo era prima quando eravamo chiusi in casa e lo è ancora di più ora, che possiamo tornare a vivere ma con responsabilità e buon senso”.

La notte appena trascorsa è stata inoltre caratterizzata anche da quanto avvenuto in Cittadella dove un ventenne è caduto dal muretto nei pressi dell'ingresso QUI