Morì combattendo il Covid, medaglia d'oro per il medico amegliese

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Ameglia conferirà la Medaglia d'oro al valore civico alla memoria per il medico Renato Pavero, dirigente del 118 di Alessandria – ma amegliese doc – morto a soli 62 anni lo scorso aprile a causa del Covid-19 (QUI). Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Andrea De Ranieri il quale in apertura di un consiglio comunale che ha vissuto le sue prime battute proprio nel ricordo delle vittime del Coronavirus. “Abbiamo ricordato il sacrificio di tante persone che in questi mesi si sono impegnate in prima linea – ha detto De Ranieri – per contrastare il diffondersi della pandemia, sia lavoratori sia volontari. Ho personalmente espresso la volontà di conferire la Medaglia d'oro al valore civico del Comune di Ameglia al dott. Renato Pavero strappato all'affetto dei suoi cari da questo terribile virus. Organizzeremo un evento per conferire simbolicamente la medaglia alla memoria intitolando a lui la sede della Croce Rossa di Ameglia. Il valore della medaglia sarà devoluto alla Croce Rossa. La proposta ha trovato la condivisione di tutti”.



“In apertura della seduta – hanno aggiunto gli esponenti dell'opposizione di Insieme per Ameglia – il consigliere Claudio Pisani ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare le vittime amegliesi del Covid-19 e in particolare una persona che per noi era un amico fraterno: Renato Pavero. Abbiamo pertanto condiviso l'ottima proposta del sindaco di conferire la Medaglia d'oro al valore civico del Comune a Renato”.