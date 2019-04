Morachioli a Giampedrone: "Canale Lunense ha sempre collaborato"

Il presidente uscente replica all'assessore regionale.

Sarzana - Val di Magra - “La collaborazione da parte del Canale Lunense non è mai venuta meno, anche negli ultimi mesi”. Il presidente uscente Massimo Morachioli replica così all'assessore regionale Giampedrone che ieri aveva auspicato una maggior collaborazione da parte del consorzio (QUI) anche nell'ottica della proposta di “contratto di fiume” più volte sollecitata dal Parco di Montemarcello Magra Vara.

“Il Canale – prosegue Morachioli – ha dato di recente un proprio dirigente alla Regione e da anni si occupa della gestione delle portelle mettendosi sempre a disposizione nelle situazioni di emergenza e di piena del Magra. Per dare maggior efficacia all'azione del Consorzio – sottolinea – basterebbe varare una nuova legge di riordino promessa da tempo e mai realizzata”.

In merito alla scarsa partecipazione alle votazioni per il rinnovo del consiglio – situazione ancora bloccata nonostante si sia votato a novembre – Morachioli conclude: “Questo non è certo dipeso dall'ente ma dal fatto che c'era una sola lista già decisa dalle associazioni di categoria agricole, tanto che anch'io avevo deciso di non candidarmi nonostante mi fosse stato chiesto”.