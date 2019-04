Morachioli a Confagricoltura: "Non si mistifichi situazione del Canale Lunense"

Sarzana - Val di Magra - “Si continua a mistificare la situazione del Canale Lunense dando notizie di ricorsi vinti, quando invece sono stati respinti, e soprattutto parlando di candidature alle prossime elezioni che al momento non sono all'ordine del giorno”. Il presidente uscente Massimo Morachioli risponde così alla nota odierna di Confagricoltura che esprimeva “piena condivisione sulla figura di Davide Piccioli” (QUI).



“Non ho nulla di personale nei suoi confronti – puntualizza Morachioli – ma ho il dovere di garantire la legittimità delle ultime elezioni avvenute nelle quali non abbiamo potuto fare altro che toglierlo dalla lista perché incandidabile di fronte ad un'evidente irregolarità compiuta magari in buona fede. Ricordo – sottolinea – che la Regione, non essendo sicura di aver ragione in quel procedimento, nei giorni scorsi ha anche modificato la legge. Per questo – conclude – parlare oggi di candidatura di Piccioli non ha alcun senso”.