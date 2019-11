Montebello di ritorno dalla Cina: "Il Vermentino suscita interesse"

Sarzana - Val di Magra - Al contrario di quanto avvenuto per la delegazione sarzanese (QUI) si è chiusa senza intoppi la missione in Cina del sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello e dell'assessore al turismo Gherardo Ambrosini, partiti il 4 novembre per Changsu, e rientrati venerdì sera da Shangai.

La visita nella provincia di Jiangsu della ristretta delegazione della Val di Magra è stata possibile grazie all'associazione dei paesi italiani “Bandiera Arancione” - di cui Castelnuovo fa parte ormai da alcuni anni – e ha visto anche la partecipazione di altri sette comuni italiani: San Ginesio, Palena, Dolceacqua, Mercatello sul Metauro, Gradara, Lucignano e Aggius nell'ambito delle opportunità di scambi internazionali e promozione culturale e turistica.



“Al di là di un'accoglienza straordinaria – sottolinea Montebello – abbiamo riscontrato grande interesse verso l'Italia che abbiamo rappresentato, diversa da quella delle mete più note come Firenze, Venezia e Roma. Abbiamo infatti spiegato la filosofia che c'è dietro le “Bandiere arancioni” e il fascino dei piccoli borghi come Castelnuovo e le altre realtà rappresentate dai loro sindaci. Oltre agli incontri istituzionali e promozionali alla “Jiangsu International Conference” – aggiunge – abbiamo avuto modo di vedere attività agricole e industriali. C'è stata anche l'occasione per scambiare alcuni doni, in particolare Vermentino, pesto e altri prodotti tipici della Val di Magra con il nostro vino che ha riscosso grande attenzione. Ovviamente – conclude - questo tipo di visita non avrà effetti immediati ma possiamo dire di aver gettato le basi per collaborazioni proficue da portare avanti anche a medio e lungo termine”.