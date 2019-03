Montebello a Donati: "Proposte stimolanti e ragionevoli"

Il sindaco di Castelnuovo risponde allo storico in merito alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Castelnuovo.

Sarzana - Val di Magra - Pubblichiamo di seguito l'intervento del sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello in merito ai temi affrontati ieri da Piero Donati nella rubrica di CdS "Materia facoltativa" (QUI).



"Ho letto con attenzione ed interesse le riflessioni di Piero Donati sulla necessità di una maggiore tutela e valorizzazione del patrimonio di beni culturali presenti sul territorio comunale.



Nessun impaccio nell’adesione alle sue ragionevoli e stimolanti proposte, soprattutto per chi -come noi - ha saputo in questi anni recuperare e valorizzare la principale emergenza architettonica del nostro territorio, ovvero la Torre del Palazzo Vescovile e la piazza sottostante, attraverso le mostre fotografiche, il cinema, la musica ed il teatro, oppure è riuscito a recuperare risorse per 700.000 €, utili al fine di riutilizzare il Palazzo Amati-Ingolotti-Cornelio.



Proprio pensando al nostro storico palazzo comunale, una volta completati gli interventi di recupero, immaginiamo di utilizzarne parte degli spazi con finalità culturali, quali ad esempio la conservazione ed esposizione di alcuni beni oggi non adeguatamente custoditi e protetti o non visibili al pubblico.



Ancora, circa la proposta di Donati sulla creazione di un Museo di arte sacra presso l’Oratorio dei Rossi, non possiamo che condividerne la necessità, soprattutto dopo quanto successo nelle scorse settimane al nostro amato Bruegel. Di questo dovremo ragionare con la Parrocchia e la Curia della Spezia.



Infine, per quanto riguarda la Stazione ferroviaria di Luni, assieme al collega Alessandro Silvestri, Sindaco di Luni, abbiamo già avviato alcuni contatti con RFI, società proprietaria degli immobili, riscontrando qualche difficoltà, ma rimanendo determinati circa l’obiettivo da raggiungere.



Insomma, i temi segnalati da Piero Donati, rientrano pienamente nella programmazione di cui vogliamo dotarci per immaginare e costruire Castelnuovo Magra nei prossimi anni. Lo invitiamo a darci una mano su questi temi, a lui così ben noti"