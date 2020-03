Montebello: "Quattro vittime a Castelnuovo, basta con le uscite di casa inutili"

Sarzana - Val di Magra - “Oggi non parlo di numeri per creare allarmismo ma perché vorrei fosse chiaro che le notizie che giungono da Lombardia e Nord Italia non sono più un qualcosa di lontano ma riguardano anche la nostra comunità”. Il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello oggi si è rivolto così ai propri concittadini tramite un videomessaggio su Facebook nel quale ha dato anche alcuni dati relativi al suo Comune: “Abbiamo ormai raggiunto una ventina di casi, fra questi quattro persone sono riuscite a guarire mentre altre quattro non ce l'hanno fatta. Visto che in questo momento non si possono svolgere funerali ne approfitto anche per mandare le più sentite condoglianze a tutte le famiglie coinvolte”.



“Alla luce di questi numeri – ha aggiunto – rinnovo a tutti l'invito e l'obbligo morale nei confronti della comunità di stare in casa il più possibile. È ora di piantarla di uscire di casa sfruttando ogni scusa, di andare a fare la spesa ogni due o tre giorni, di andare a passeggiare o portare fuori il cane ogni momento. Stando a casa proteggiamo i nostri anziani, non so più come spiegarlo e come raccontarlo. In questi giorni ho avuto anche scontri duri con qualche 'ostinato' delle passeggiate o della spesa quotidiana. Non è nel mio stile essere poco cortese ma deve passare il concetto che bisogna stare a casa perché in alcune fasce orarie continuano ad esserci in giro troppe persone”.

Infine il ringraziamento a tutte le persone che invece devono uscire per necessità: “Polizia Locale, Protezione Civile, pubblica assistenza e tutto il mondo del commercio che è ancora operativo. Persone – ha concluso Montebello – che consentono a tutti di avere approvvigionamenti puntuali e servizi garantiti oltre alla spesa a domicilio e l'assistenza alle fasce deboli”.