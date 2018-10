Mondiale del fungo, Santo Stefano d'argento e di bronzo

Soddisfazioni spezzine a Cerreto Laghi. Ben 750 partecipanti all'edizione 2018 della gara.

Sarzana - Val di Magra - Grande successo ieri al Mondiale del Fungo di Cerreto Laghi, animato da 750 concorrenti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Pensare che alla prima edizione – correva l'anno 2013 – parteciparono in 87. Un successo crescente per questa divertente manifestazione organizzata da Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e I Briganti di Cerreto assieme alle associazioni del territorio. Presenti anche i ragazzi diversamente abili, che hanno avuto accesso al bosco in speciali carrozzine grazie al gruppo Gast ('Giochiamo anche se triboliamo') di Reggio Emilia. Assieme al retino per la raccolta ad ogni partecipante è stato consegnato un sacchetto per la raccolta dei rifiuti: 180 i chili di spazzatura recuperati a fine manifestazione. Otto chili in più rispetto ai funghi!



A vincere l'edizione 2018 del Mondiale è stato Alessio Ponzo, di Messina, 19 anni, che alle 9.42 del mattino ha consegnato tre chili di funghi. Dietro di lui due spezzini, precisamente due membri del Boletus Club di Santo Stefano di Magra: Lorenzo Giammona (tre chili consegnati alle 9.58) e Lorenzo Chiappucchi, arrivato un minuto dopo il compagno di squadra. Nel femminile si è imposta la giovanissima Siria Agnese Egidi, 13enne di Forte dei Marmi, figlia del già campione Davide Egidi. Fra i partecipanti una bambina di due anni a cui è stato consegnato un premio speciale.



Classifiche



Individuale maschile – 2018



1 - Alessio Ponzo (pett. n. 552) Messina 3,00 kg ore 9:42



2 - Lorenzo Giammona (pett. n. 378) La Spezia 3,00 kg ore 9:58



3 - Lorenzo Chiappucci (pett. n 377) La Spezia 3,00 kg ore 9:59



Individuale femminile – 2018



1 - Siria Agnese Egidi (pettorale n. 560) Forte dei Marmi 1.376 kg



2 - Daniela Contini (pettorale n. 459) Cintano (TO) 1.372 kg



3 – Monia Cruciani (pettorale 590) Amandola (FM) 1.320 kg



Selfie con il fungo – 2018



1 - Marco Giuntini dei Porci Porcini (pettorale n. 207)



2 - Nunziatina Sposito (pettorale n. 390)



3 - Daniele Molinari della Compagnia del Boletus (pettorale n. 193)



Il fungo più bello – 2018



1 - Costantino Cardinali (Noi del Monte Penna)( - Pettorale n. 211)



Il fungo più pesante – 2018



1 - Stefano Bellacci (pettorale n. 72) Trombette acide 1.126 g



Premio «Mondiale accessibile» – 2018



1 - GAST Onlus 1.032 g



Combinata appenninica – 2018



1 - Nicola Oppedisano (pettorale n. 746) 15.108 kg



2 - Tania Battina (pettorale n. 668) 14.096 kg



3 - Luca Marchetti (pettorale n. 613) 12.534 kg



Classifica A Squadre – 2018



1 - Fungaioli Romagnoli 13.296 g

2 - Gastoni Apuani 9.504 g

3 - Lunigiana Master Team – I Pirati 7.950 g

4 - Krembiali 5.840 g

5 - Noi del Monte Penna 4.942 g

6 - Animals Porcinus 4.910 g

7 - Trombetta acida 3.584 g

8 - I Moschettieri 3.262 g

9 - Agna 2.610 g

10 - Spezzamico 2.530 g