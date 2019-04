Sarzana - Val di Magra - Arriva un aiuto da Ameglia per il vicino Comune di Sarzana alle prese con la delicata situazione del piano spiagge di Marinella che l'ente di piazza Matteotti deve adeguare alle prescrizioni indicate dalla Regione. Per farlo gli uffici potranno avvalersi del suppoto dell'architetto Nicoletta Giangarè che ad Ameglia ricopre il ruolo di responsabile dell'urbanistica.

Nella proposta deliberativa l'assessore Campi aveva sottolineato la necessità di “un supporto specializzato teso a garantire tutti gli adempimenti necessari al completamento delle procedure di approvazione del piano, tenuto conto del carico di lavoro a cui l'ufficio è chiamato a far fronte”. Giangarè avrà un incarico di tipo occasionale al di fuori dell'orario di servizio e compatibile con le esigenze di ufficio per un massimo di dodici ore suddivise in due giorni.