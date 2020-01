Ministero conferma i fondi per le scuole medie di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Castelnuovo riceverà i 250mila euro utili per i lavori di miglioramento sismico della scuola media “Dante Alighieri”. Il viceministro all'istruzione Anna Ascani ieri ha infatti incontrato il sindaco Montebello e la sua giunta confermando lo stanziamento che nelle scorse settimane, dopo le dimissioni dell'ex ministro Fioramonti e la divisione in due diversi dicasteri (università e istruzione) aveva subito qualche rallentamento.



“I soldi ci sono e sono stati assegnati, ora dovremo solo attendere i tempi tecnici. A nome di tutta la giunta ringrazio la viceministro – afferma Montebello – che ha voluto comunicarci di persona questo importante sostegno al nostro Comune. I fondi serviranno per i lavori che in estate ci consentiranno di terminare gli investimenti sulle scuole comunali che ci porteranno ad avere, a settembre, tutto il ciclo scolastico con le norme sismiche e di sicurezza completamente aggiornate, dall'asilo nido fino alle medie. Un bel traguardo – conclude il sindaco – per tutta la nostra comunità”. L'incontro informale fra Ascani e la giunta si è svolto presso l'azienda agricola 'La Colombiera' di Castelnuovo.