Migranti e contagio, il Comune: "Precise istruzioni a Caritas"

Sarzana - Val di Magra - “Ci sono pervenute segnalazioni circa comportamenti non adeguati e non conformi alle regole imposte dal decreto presidenziale da parte degli ospiti della struttura di accoglienza sita in Via Vincinella. Per la serenità di tutti, abbiamo chiesto al sindaco di intervenire con le risorse atte al controllo e alla vigilanza”. Così dal gruppo consigliare santostefanese 'Insieme per voltare pagina', forza di destra rappresentata in consiglio comunale dalla capogruppo Paola Lazzoni e da Silvio Ratti, recentemente entrato nel parlamentino civico in sostituzione di Emilio Ratti. Agli interrogativi sulla condotta dei migranti ospiti della struttura d'accoglienza, in relazione alle misure anti contagio da Covid 19 disposte dal governo nonché dagli enti locali, è tempestivamente arrivata risposta nero su bianco da parte del Comune.



La nota, firmata dal sindaco Paola Sisti e dal comandante della Polizia municipale Flavio Toracca, si legge che “i controlli sulla struttura di accoglienza presente in Via Vincinella sono attivi e vengono svolti sia da parte del Comando locale di Polizia Municipale sia da parte della Stazione Carabinieri di Santo Stefano. Caritas, che gestisce la struttura di accoglienza, ha avuto precise istruzioni in merito al rispetto delle ferree regole cui devono attenersi gli ospiti della struttura, come d'altronde tutti coloro che si trovano in territorio italiano. Possiamo garantire che l'attività di controllo e vigilanza da parte delle Forze dell'ordine continueranno fino a nuove disposizioni, e sarà sanzionato chiunque si trovi in circolazione senza una comprovata motivazione”.



N.R.