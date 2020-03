Michelucci a Italiani: "Non basta un post domenicale per mascherare un calo di presenze del turismo"

Sarzana - Val di Magra - "Stiamo entrando nella DMO, un sistema turistico il cui territorio di riferimento vede il passaggio di milioni di turisti l'anno".

Queste poche righe in un post su Facebook fatte dall'assessore Italiani segnano la fine del distretto turistico della Valdimagra e unione dei comuni della Val di Vara? Mi chiedo se l'assessore abbia o meno parlato di questa novità legata alla Dmo con tutti gli altri sindaci che hanno dato vita al distretto. Credo proprio di no, non penso che l'assessore al turismo sarzanese abbia condiviso la scelta. Sono ormai 2 anni che il distretto è fermo a causa delle contrarietà del Comune di Sarzana e oggi leggiamo da un post sui social la scelta da parte del comune capofila dello stesso distretto turistico di aderire alla Dmo. Che dire, non basta una dichiarazione domenicale per mascherare 5000 presenze turistiche in meno in un anno e gli stessi dati fortemente negativi sullo stato di salute delle attività produttive sarzanesi".



Juri Michelucci

Italia viva