Michelucci: "Ancora una situazione di caldo insopportabile al San Bartolomeo"

Sarzana - Val di Magra - "Era il 2016 quando l'assessore Viale promise che sarebbe stato l'ultimo anno di disagio a causa del caldo al San Bartolomeo. Oggi rileviamo che nel reparti di medicina donne e chirurgia la situazione è ancora insostenibile. I pazienti sono sottoposti ad un calvario inaccettabile. Possibile che non si riesca a mettere a punto un piano di climatizzazione complessivo dell'intero nosocomio?" A chiederselo è Juri Michelucci, consigliere regionale del Pd: "Possibile che ci siano ancora reparti di serie A e reparti di serie B? Eppure ormai da anni ci troviamo in questa situazione ogni estate, non appena il clima si fa torrido e le temperature diventano proibitive. Nello specifico serve provvedere al più presto per risolvere le criticità segnalate e per questo presenterò subito una interrogazione. Ma in prospettiva si può programmare i lavori una volta per tutte? O anche la prossima estate dovremo denunciare questa stessa situazione?".



Anche il MoVimento 5 Stelle è intervenuto: "Impensabile accettare che pazienti già in sofferenza a causa di traumi o malattie debbano anche subire il disagio del caldo, come è il caso del San Martino di Genova, del Sant’Andrea di La Spezia e del San Bartolomeo di Sarzana. I direttori generali delle Asl e il commissario straordinario di Alisa, insieme all’assessore regionale Sonia Viale devono renderne conto e approntare al più presto misure di contrasto al fenomeno. Non siamo un paese del terzo mondo, qui le risorse ci sono ma vengono usate male! Attendiamo i responsabili in II Commissione Sanità, dove li convochiamo per conoscere le ragioni di questo disastro, le soluzioni trovate e le tempistiche, che devono essere brevi”. Così la capogruppo regionale Alice Salvatore, che poi aggiunge: “Accogliamo e facciamo nostro il grido d’allarme dei sindacati: è vero, in Regione stanno facendo a pezzi la sanità pubblica. La tendenza cui stiamo assistendo è economicamente sconveniente e inaccettabile poiché penalizzante per la qualità dei servizi”.