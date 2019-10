Miasmi al Molinello, residenti in presidio: "Aria irrespirabile"

Sarzana - Val di Magra - In località Molinello di Vezzano Ligure nei scorsi mesi si è costituito un comitato spontaneo che si impegna per risolvere il problema dei miasmi legati all'insediamento Pol Nato, stoccaggio carburanti. "Tali problematiche - spiegano dal gruppo - sono sempre più frequenti e percepibili. In data 29 ottobre i primi miasmi si sono percepiti alla mattina, per questo il comitato con la presenza di dieci persone si è pacificamente insediato nell'area antistante la stazione di pompaggio ubicata vicino alla chiesa del Molinello dalle ore 21.30 alle 23. Il giorno 30 ottobre alle ore 6 si sono verificati i primi sentori dei miasmi che si sono rivelati di forte intensità. Nel corso della giornata i miasmi si sono diffusi a macchia nella parte bassa dell'impianto e a intensità differenziata e alternata. A richiesta del comitato c'è stato l'intervento di vigili del fuoco, Arpal e Asl e tutt'ora sono in corso i rilievi. Nella stessa giornata, alle ore 23.30, in tutte le zone esposte , l'aria, a causa dell'odore di benzene, era irrespirabile. Un residente, in situazioni di forte disagio respiratorio, è stato condotto al pronto soccorso del San Bartolomeo di Sarzana dove gli hanno riscontrato faringodinia correlabile a vapori di idrocarburi. In data 31 ottobre, alle ore 4 ,il residente è tornato a casa. L'aria era ancora pervasa da forti esalazioni di idrocarburi, proprio nella zona in cui il medico aveva consigliato al paziente di non esporsi". Il gruppo di lavoro 'antimiasmi' nelle scorse settimana ha depositato duecento firme al Protocollo del Comune di Vezzano per chiedere attenzione e soluzioni per la situazione di disagio.