Miasmi al Molinello, residenti in presidio

Sarzana - Val di Magra - I residenti continuano a denunciare i disagi causati dai miasmi che provengono dal sito di stoccaggio e pompaggio di idrocarburi Pol Nato in località Molinello di Vezzano. Ieri sera alcuni cittadini della zona hanno dato vita a un presidio dopo aver avvertito degli odori provenienti dall'insediamento. All'iniziativa hanno partecipato anche gli attivisti locali del Movimento cinque stelle, tra i quali il capogruppo in consiglio Tiziano Pucci. “Ieri sera avevamo sciolto il presidio nella speranza che la notte trascorresse tranquilla e invece stamane la popolazione ci segnala che per tutta la notte c’è stata la presenza di odore acre, ancora presente alle 6.00. Il MoVimento 5 Stelle di Vezzano Ligure è pronto a affiancare la popolazione in presidio ventiquattrore su ventiquattro”, scrivono i pentastellati, che comunicano di aver segnalato la situazione al primo cittadino di Vezzano Massimo Bertoni. La questione del Molinello ha visto nascere un comitato spontaneo che nei giorni scorsi ha protocollato una petizione a Palazzo civico per chiedere soluzioni ai disagi.