Miasmi al Molinello, residenti ancora in presidio

Sarzana - Val di Magra - I residenti della località Molinello di Vezzano ligure tornano a denunciare miasmi provenienti dalla base Pol Nato, sito di stoccaggio di idrocarburi. “Ribadiamo il nostro disappunto per questa situazione che si ripete da anni e che inevitabilmente danneggia la salute, procurando stress psicologico derivato dalla situazione di forte disagio ambientale. Il fenomeno dei miasmi, agli albori di questo decennio, si è manifestato da martedì 7 fino a venerdì 10 alle ore 16 con un piccolo esponenziale nella notte di mercoledì 8 dalle 20 fino a poco prima dell'una”, scrive in una nota il gruppo di lavoro nato spontaneamente per seguire la vicenda.. Sul tema si è recentemente espresso il consiglio comunale di Vezzano, raccogliendo le istanze dei residenti, parte dei quali ieri sera, avvertiti gli odori, è sceso in presidio come già capitato lo scorso autunno. Presente il consigliere comunale del Movimento cinque stelle Tiziano Pucci.