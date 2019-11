Miasmi al Molinello, opposizione presenta un'interpellanza

Sarzana - Val di Magra - Il comitato dei cittadini residenti nella zona del Molinello, costituitosi per denunciare e risolvere il problema dei miasmi insopportabili nella zona, nei giorni scorsi ha promosso un incontro presso il Bar Ravenna di Vezzano Ligure al quale, oltre a molti residenti, hanno preso parte anche l'esperto di cause ambientali Marco Grondacci, i consiglieri comunal Cinzia Calanchi di Alternativa per Vezzano, Tiziano Pucci del M5S, Jacopo Ruggia e Carlo Tangerini della Lega. Al termine della serata gli intervenuti hanno deciso di presentare un'interpellanza in Comune per avere adeguata documentazione relativa alle problematiche evidenziate dai cittadini. Intanto il comitato ha già fissato un'altra riunione fra quindici giorni.