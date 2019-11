Miasmi al Molinello, il comitato: "Riceviamo continue vessazioni"

Sarzana - Val di Magra - "Nel ribadire il disagio ambientale procurato da miasmi provenienti dalla base Pol -nato ubicata nella valle del Molinello, vogliamo ovviare a qualsiasi dubbio circa le motivazioni per le quali si è costituito un comitato di liberi cittadini impegnati a risolvere le problematiche in argomento". Lo scrivono, a nome del menzionato comitato vezzanese, Serena Gnaga e Giuseppe Battolla.

"Tale comitato - continuano - è sottoposto a reiterate e riprovevoli vessazioni, con l'accusa di utilizzare e strumentalizzare il disagio a scopi politici, solo perché vi fa parte il signor Ceccatelli Andrea ex consigliere comunale del MoVimento 5 stelle. Tale gruppo è unito esclusivamente dalla condivisione dell'obiettivo per cui si è costituito: impegnarsi tenacemente per risolvere il disagio ambientale locale e chi vi aderisce appartiene a fedi politiche diverse. Sulla base di questa precisazione il comitato accoglie persone appartenenti sia all'amministrazione di maggioranza che di minoranza che abbiano la disponibilità di dedicare tempo, energie e critiche costruttive tese alla risoluzione delle problematiche ambientali. Anche i contatti dei firmatari sono alla luce del sole e la petizione popolare è stata regolarmente protocollata con l'indicazione dei numeri telefonici dei firmatari Batolla, Gnaga e Ceccatelli".