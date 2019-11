Mezzi pesanti nel Comune di Arcola, Crovara (CNA): “Mossa del sindaco è un giusto rilancio”

Sarzana - Val di Magra - “Non possiamo che incrociare le dita sperando che stavolta Salt, di fronte ad una richiesta accompagnata da un vera e propria proposta progettuale, non sia sorda agli appelli e prenda atto che solo con un suo intervento sia possibile dirimere la questione traffico pesante ad Arcola”. Il Presidente Cna Fita La Spezia Stefano Crovara interviene così in relazione alla questione del passaggio di mezzi pesanti nel comune di Arcola. “Francamente questa vicenda che vede contrapposta la categoria dell'autotrasporto ai cittadini non ci è mai piaciuta e, peraltro, non corrisponde alla realtà -. Prosegue Crivara -. Noi siamo imprenditori e lavoratori del settore ma, anche e soprattutto, componenti della nostra comunità e non scegliamo la tratta da percorrere in base all'umore. Attraversare il centro di Arcola è purtroppo nella stragrande maggioranza delle volte una necessità, neanche a noi piace e rassicura percorrere strade che andavano bene 30 anni fa, ma che oggi non sono più adeguate ai mutati traffici”.



“Per cercare una composizione Cna aveva dato la disponibilità all'amministrazione di una percorrenza a fasce orarie che certo ci avrebbe penalizzato e non avrebbe comunque risolto questione -. Conclude il Presidente Cna Fita La Spezia -. Per questo riteniamo che la mossa del Sindaco, annunciataci già nel primo incontro avuto a seguito dell'elezione, sia un giusto rilancio, così come il riporre l'attenzione e sul bisogno di ridurre nel frattempo l'onerosità della tratta autostradale”.