Mette a soqquadro il supermercato e aggredisce i carabinieri, arrestato

Sarzana - Val di Magra - Ha dato in escandescenze al supermercato, mettendo tutto a soqquadro. E' finita con l'arresto di un santostefanese, già noto alle forze dell'ordine per resistenza a pubblico ufficiale, la giornata di ieri al Basko di Sarzana.

L'uomo fermato, 37 anni, non indossava la mascherina e per un motivo imprecisato ha cominciato a toccare e spostare tutta la merce che gli capitava sotto agli occhi. Una scena che ha creato non poco allarme tra la clientela che è scappata dal supermercato.

Tra gli acquirenti era presente anche un finanziere fuori servizio che è intervenuto mentre veniva attivato anche il numero unico delle emergenze. Di lì a poco sono arrivati anche i Carabinieri di Sarzana.

Anche con la presenza delle divise, la furia del 37enne non si è placata e ha minacciato i carabinieri spintonandoli e ponendo forte resistenza. Con un'azione repentina è stato immobilizzato. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e violazione delle norme Anticovid, visto che non indossava i previsti dispositivi di protezione individuale.

Dopo una nottata passata nella caserma di Sarzana, questa mattina i Carabinieri lo hanno tradotto davanti al Giudice del Tribunale della Spezia, per il previsto rito direttissimo, arresto convalidato con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.