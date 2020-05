Messa in sicurezza la frana sulla Sp16 tra Buonviaggio e Vezzano

Sarzana - Val di Magra - A marzo le precipitazioni hanno provocato una frana che ha invaso e interrotto la strada che da Buonviaggio sale a Vezzano, la Strada provinciale 16. Dopo una prima fase di lockdown per l'emergenza Covid, sono iniziate le opere di sistemazione del versante collinare.

I lavori per la messa in sicurezza di quel tratto, tra il bivio per Carozzo e Vezzano Ligure capoluogo, traguardano ora un importante risultato: il movimento franoso, informano dalla Provincia della Spezia, è stato messo in sicurezza ed è quasi conclusa l'installazione delle protezioni paramassi. I lavori proseguono per concludere questo intervento nel più breve tempo possibile.