Messa in sicurezza del Parmignola, Silvestri fa il punto

Il sindaco: "Sforzi importanti sia dal punto di vista economico che amministrativo. Sicurezza del territorio priorità assoluta"

Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza del torrente Parmignola nel tratto di competenza del Comune di Luni. Oggi è stato lo stesso sindaco Alessandro Silvestri a fare il punto della situazione tirando le somme su quanto fatto nel 2018.

“Questa mattina – ha detto - abbiamo approvato il progetto preliminare per l’intervento cosiddetto San Rocco 2, inerente la messa in sicurezza di un compluvio sottostante la collina di Nicola. L’opera è già completamente finanziata per un importo complessivo di 220.000 euro edottenute le necessarie autorizzazioni verrà messa in gara. È in fase di realizzazione e ben visibile a chi si reca a Nicola l’intervento di messa in sicurezza della costa della collina cosiddetto intervento San Rocco 1, dell’importo di 365.000 euro, mentre è in corso la gara per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dell’argine nel tratto Biotanello - San Rocco, per un importo di 1.250.000 euro. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è l'otto gennaio 2019, e quindi molto presto verranno affidati concretamente i lavori”.

E' invece ancora in fase di svolgimento la gara per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dell’ultimo tratto di 110 metri di via Marinella fino al confine con Sarzana per un importo di 428.000 €. “Infine – riprende il sindaco - in data 26 novembre 2018 abbiamo partecipato ad una conferenza dei servizi deliberante nel comune di Carrara per l’apertura dell’opera già realizzata che raddoppierà la portata del torrente Parmignola in corrispondenza all’attraversamento dell’Aurelia e della sede ferroviaria. In questa maniera tutta l’attuale zona rossa presente nel nostro comune nella zona sottoferrovia potrà essere riqualificata. Quanto sopra per dare l’idea dello sforzo che stiamo facendo sia dal punto di vista economico, compartecipando i cospicui finanziamenti che ci sono stati concessi dalla Regione Liguria, sia dal punto di vista tecnico ed amministrativo curando e predisponendo anche con l’aiuto delle strutture appaltanti provinciali e regionali i bandi di gara necessari all’aggiudicazione dei lavori. Confermiamo di considerare una priorità assoluta la messa in sicurezza del nostro territorio soprattutto laddove nostri concittadini sono obbligati a lasciare le loro abitazioni in caso di allerta. Riteniamo che oltre che una questione di sicurezza si tratti anche di una questione di equità fra i cittadini, ai quali deve essere garantita indistintamente la medesima sicurezza della propria residenza e delle proprie abitazioni”.