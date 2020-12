Mercato del giovedì, nuovo incontro tra l'amministrazione sarzanese e le associazioni

Sarzana - Val di Magra - Ieri, 18 dicembre, si è tenuto un ulteriore incontro via web tra l’assessore al commercio del Comune di Sarzana, Roberto Italiani, gli uffici comunali e le associazioni di categoria (Cna, Confesercenti, Confartigianato e Confcommercio) per approfondire le questioni legate al mercato settimanale del giovedì, alla sua riorganizzazione e all’orario.



“La volontà che è scaturita dalla discussione - dichiara Italiani - , e che è stata condivisa da tutti, è quella di considerare il mercato come una risorsa importante per la città, per il centro storico e anche come fondamentale momento infrasettimanale e opportunità per le attività in sede fissa. Pertanto la decisione è stata quella di continuare, così come previsto negli atti di concessione, con l' orario pieno. Naturalmente la decisione di rilanciare un mercato che tradizionalmente dura una giornata intera, deve essere supportata, anche a detta delle Associazioni, da un opera attenta di controllo e verifica da parte degli organi di polizia locale per evitare che, come succede troppo spesso, gli operatori se ne vadano dalle proprie postazioni in maniera disordinata, a qualsiasi orario senza rispettare invece l'orario prestabilito. Intendiamo evitare che questi spostamenti fuori orario nel centro storico creino disagio ai cittadini e ai negozianti”.



“Le associazioni - ha continuato l’assessore - si sono dichiarate soddisfatte del percorso di riqualificazione intrapreso convenendo sul fatto che l'obiettivo finale è quello di avere un mercato che soddisfi tutti. A ho sottolineato che gli uffici comunali hanno già predisposto una bozza di redistribuzione delle postazioni sulla base degli obiettivi indicati dalla Giunta comunale anche se per definire una nuova distribuzione del mercato siamo ancora in attesa di verificare, e lo faremo una volta liberati dal cantiere, gli spazi di piazza Martiri della Libertà, valutando la possibilità di utilizzo della piazza stessa per i banchi del giovedì. Sono soddisfatto perché stiamo andando speditamente, finalmente, verso l'obiettivo che ci eravamo proposti, c'è un'ottima sinergia e condivisione da parte delle associazioni di categoria e pertanto ritengo che riusciremo in breve tempo a raggiungere i risultati attesi".