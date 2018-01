Memoria, parole e musica. Arcola e la "sua" giornata della Memoria

La compagnia Blanca Teatro porterà in scena lo spettacolo “Pesi Massimi”, sotto la regia di Virginia Martini e l’interpretazione di Antonio Branchi.

Sarzana - Val di Magra - Presso l’auditorium della scuola secondaria di primo grado Bastreri di Arcola, venerdì 26 gennaio alle 10 avrà luogo la commemorazione della Giornata della Memoria. Dopo i saluti delle autorità: il dirigente scolastico Clementina Petillo, il sindaco di Arcola Emiliana Orlandi, il Presidente dell’ANPI Roberto Colombo e un rappresentante dell’A.N.E.D. della Spezia, seguirà una rappresentazione teatrale per i ragazzi delle scuole medie di Arcola e di Romito Magra.

La compagnia Blanca Teatro porterà in scena lo spettacolo “Pesi Massimi”, sotto la regia di Virginia Martini e l’interpretazione di Antonio Branchi. All’interno di un ring l’attore racconterà “la storia delle storie”, quella di un paese qualunque tra le montagne e il mare in cui un giorno, qualcuno decide che la gente di montagna è migliore di quella di mare, che alcuni hanno diritti e altri no, che “chiunque non la pensi come lui…non ha diritto a dire la propria opinione”. Il testo drammaturgico è stato realizzato per un unico attore che interpreta tutti i ruoli avvalendosi della collaborazione attiva del pubblico nelle scene dialogate.



La rappresentazione in questione affronta il tema della divisione di un Paese a causa della dittatura e della guerra, in modo adeguato all’età adolescenziale e fa parte della Trilogia della Memoria, che Blanca Teatro ha dedicato a bambini e ragazzi fin dal 2004. Gli spettatori verranno direttamente coinvolti nella storia così da comprendere, pur divertendosi, l’importanza dell’assunzione di responsabilità. Alla fine dello spettacolo è prevista una piccola “appendice” sulla Costituzione Italiana e sull’importanza delle regole condivise. Come sottolineano gli organizzatori: "Crediamo che sia importante onorare questa data e creare delle occasioni di riflessione per i ragazzi, con la consapevolezza che per loro gli argomenti trattati sono lontani e di difficile comprensione, per questo pensiamo che il linguaggio del teatro, fatto soprattutto in maniera professionale ed esperta possa essere un valido strumento per raggiungere tali obiettivi".