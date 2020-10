Mauro Ricciardi lascia la Locanda dell'Angelo

Sarzana - Val di Magra - "Il viaggio del ristorante Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo è giunto al termine". Ad annunciarlo è lo stesso chef stellato dopo aver maturato la decisione di lasciare il locale amegliese che fu di Angelo Paracucchi.

"Voglio innanzitutto ringraziare i miei collaboratori - scrive oggi Ricciardi sulla sua pagina Facebook - i clienti che hanno creduto in noi e che hanno apprezzato il nostro lavoro. Tutte le persone che hanno scelto il nostro ristorante per giorni particolari della propria vita, ma anche per la quotidianità, che ci hanno offerto amicizia, stima, regalato sorrisi e soddisfazioni e compagnia, risate, passaparola, chiacchiere, un buon bicchiere di vino, caffè, parole di conforto e complimenti. Sarà mio compito di avvisarvi - ha concluso - per l’inizio della mia nuova avventura". Lo chef ha poi salutato (temporaneamente) i suoi follower con una citazione: “Il miglior momento per piantare un albero era trent’anni fa; il secondo miglior momento è ora".

In questi anni il connubio Ricciardi - Locanda dell'Angelo ha prodotto l'unica stella Michelin e il voto più alto sulle guida dell'Espresso del Levante ligure.