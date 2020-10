Matrimoni in sala consiliare, al massimo dieci persone

Sarzana - Val di Magra - Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 in tutto il territorio comunale

di Arcola, da oggi, alle celebrazioni per matrimoni e conferimento di cittadinanza all’interno della sala consiliare in Piazza Muccini sono ammesse un massimo di dieci persone, comprendendo in questo numero gli sposi, i testimoni, il celebrante e l’assistente al celebrante. Lo stabilisce l'ordinanza diramata oggi dalla sindaca di Arcola, Monica Paganini, con l'intenzione di arginare la diffusione del contagio, prevendendo la formazione di assembramenti.