Massimo Baruzzo è il primo presidente della Pro Loco di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Le elezioni del 9 dicembre scorso, che hanno visto protagonista l’83% degli aventi diritto al voto, hanno eletto nel comitato direttivo della nuova Pro Loco Sarzana, il cui consiglio è così formato: Stefano Muraglia (55 preferenze), David Paruano (53), Francesca Bertolla e Massimo Baruzzo (32), Massimo Pesucci (22), Katia Demi (17), Luca Pastina (15), Sheila Cabano e Marco Lo Re (14).

Gli eletti, che non hanno perso tempo, si sono riuniti sia Martedì 10 che Mercoledì 11, con lo scopo di velocizzare la nomina delle cariche sociali individuate in: Presidente Massimo Baruzzo, Vicepresidente Stefano Muraglia, Segretaria Francesca Bertolla, Tesoriere David Paruano.



Il comitato direttivo, inizia ora il proprio lavoro sociale, richiedendo un incontro di presentazione all’amministrazione Sarzanese e continuando a raccogliere le adesioni di commercianti e cittadini volontari che abbiano come obiettivo l’essere risorsa proattiva nella promozione e l’organizzazione di eventi e manifestazioni per lo sviluppo turistico e culturale, nonché per l’aggregazione e la tutela della cultura e del territorio di Sarzana.