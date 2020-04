Mascherine per i cittadini e visiere per vigili e volontari

Sarzana - Val di Magra - Mentre va avanti, quartiere per quartiere, la distribuzione di mascherine alle famiglie sarzanesi a cura del gruppo della Protezione Civile Comunale, Sarzana registra un’altra importante donazione di presidi sanitari che va ad aggiungersi a quelli ricevuti fino a oggi: sono 1000, tra mascherine chirurgiche e visiere protettive certificate CE, i presidi arrivati a Palazzo Comunale da Nevada Group, azienda milanese con radici a Pontremoli.

“Un dono che va ad aggiungersi al mare di solidarietà giunto a Sarzana dai corridoi umanitari attivati dalla Cina e grazie alla rete imprenditoriale locale - ha commentato l’assessore alla Protezione Civile Stefano Torri - ulteriore testimonianza di una solidarietà che ci emoziona e ci sprona ogni giorno a dare ancora di più per la nostra cittadinanza. Ringrazio tutti gli imprenditori che hanno pensato a Sarzana, i ragazzi della Protezione Civile che sono già partiti per smistare anche questi presidi e ovviamente tutti gli operatori che le indosseranno per le loro lunghe ore di lavoro certamente dure e faticose, ma anche più sicure". In particolare, oltre alle mascherine chirurgiche destinate alla cittadinanza, le visiere protettive saranno consegnate al corpo di Protezione Civile, alla Polizia Locale e ai volontari della Pubblica Assistenza.